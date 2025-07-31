Шарль Леклер о контракте Вассера: «Я очень доволен, у Фреда невероятное видение»

Леклер отреагировал на новую сделку Вассера.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рад, что Скудерия заключила новое многолетнее соглашение с руководителем Фредериком Вассером .

«Я очень доволен, это не стало неожиданностью. Ходили слухи вокруг команды, но очень важно, что есть официальное объявление.

У Фреда невероятное видение, и, полагаю, сложность с «Феррари» заключается в том, что эмоции являются частью каждодневной работы. Итальянцы с огромной страстью относятся к «Феррари», однако Фреду удается оставить эмоции в стороне. Он способен выжимать максимум из людей на базе, и такие вещи крайне важны», – произнес монегаск перед Гран-при Венгрии .

«Феррари» и Вассер подписали новый многолетний контракт

Уилл Бакстон о контракте «Феррари» с Вассером: «Слава богу. Успех придет – всегда приходит, когда Фред во главе»