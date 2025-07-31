Уилл Бакстон о контракте «Феррари» с Вассером: «Слава богу. Успех придет – всегда приходит, когда Фред во главе»

Бакстон похвалил «Феррари» за сделку с Вассером.

Комментатор «Индикара » Уилл Бакстон, ранее работавший в «Формуле-1», поддержал решение «Феррари» заключить новое многолетнее соглашение с главой гоночной команды Фредериком Вассером .

«Слава богу. Один из лучших руководителей, которых я встречал в гонках. Не могу представить человека, который сильнее бы подходил или больше заслуживал находиться у руля Скудерии, чем Фред.

Успех придет. Он всегда приходит, когда Фред во главе», – написал эксперт.

«Феррари» и Вассер подписали новый многолетний контракт