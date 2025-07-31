Фернандо Алонсо о дождевых гонках: «Широкие шины ухудшили видимость, асфальт нового поколения как зеркало»
Алонсо объяснил, почему «Ф-1» все тяжелее гоняться в дождь.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выделил два аспекта, которые повлияли на 80-минутную задержку Гран-при Бельгии из-за дождя.
«Широкие шины, безусловно, ухудшили видимость – как, пожалуй, и асфальт на некоторых автодромах. Он немного отличается от того, что был в прошлом. Мы гонялись с большим количеством воды на «Сепанге», на разных треках, и все всегда было нормально.
Асфальт нового поколения очень черный и дает очень сильное сцепление с сухой трассой, но в дождевых условиях он как зеркало», – отметил двукратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Венгрии.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
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