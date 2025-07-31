  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо о дождевых гонках: «Широкие шины ухудшили видимость, асфальт нового поколения как зеркало»
4

Фернандо Алонсо о дождевых гонках: «Широкие шины ухудшили видимость, асфальт нового поколения как зеркало»

Алонсо объяснил, почему «Ф-1» все тяжелее гоняться в дождь.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выделил два аспекта, которые повлияли на 80-минутную задержку Гран-при Бельгии из-за дождя.

«Широкие шины, безусловно, ухудшили видимость – как, пожалуй, и асфальт на некоторых автодромах. Он немного отличается от того, что был в прошлом. Мы гонялись с большим количеством воды на «Сепанге», на разных треках, и все всегда было нормально.

Асфальт нового поколения очень черный и дает очень сильное сцепление с сухой трассой, но в дождевых условиях он как зеркало», – отметил двукратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Венгрии.

Негодуете, почему «Ф-1» больше не гоняет в сильный дождь? Объясняем

Алекс Албон о дождевых гонках: «Пилоты выглядят слабаками, но главная причина – нынешнее поколение болидов»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
logoАстон Мартин
Гран-при Бельгии
logoФормула-1
трассы
Гран-при Венгрии
Сепанг
logoФернандо Алонсо
Гран-при Малайзии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Стефано Доменикали: «Хэмилтон – жемчужина, невероятный спортсмен. Льюис стремится к восьмому титулу и снова достигнет успеха»
127 минут назад
Питер Уиндзор похвалил Ферстаппена после «ужасного дня»: «Макс обогнал 4 болида, и все без DRS. Вот это да»
650 минут назад
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Венгрии-2025
14сегодня, 08:45
«Феррари» выступает с одним пилотом. Хэмилтон как температура в Улан-Баторе в сводке морской погоды – нет данных». Журналист Туррини о Льюисе
44сегодня, 08:26
WRC. Рованпера выиграл Ралли Финляндии, Ожье продолжает сражаться за титул, несмотря на пропуск трех этапов
сегодня, 08:08
Гельмут Марко о титуле Ферстаппена в 2025-м: «Это невозможно»
16сегодня, 07:32
Оскар Пиастри о борьбе с Норрисом: «Расклады были бы совсем другими, если бы какие-то вещи сложились иначе в последних гонках»
7сегодня, 07:02
Бортолето признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии
11сегодня, 06:35
Ферстаппен финишировал ниже пилота второй команды «Ред Булл» во 2-й раз с 2021-го
сегодня, 06:19
Юки Цунода о темпе болида: «Ред Булл» не понимает, в чем именно проблема»
11вчера, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото
Где смотреть Гран-при Бельгии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
121 июля, 07:26
Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент» состоится в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025
16 июля, 09:35Фото
Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway
14 июля, 11:55Фото
Первый федеральный автопробег «Путь» пройдет по маршруту, разработанному нейросетью
9 июля, 09:45Фото