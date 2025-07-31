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Нико Хюлькенберг: «Мне нравятся последние тенденции – «Заубер» зарабатывает очки вот уже в пяти гонках подряд»

Хюлькенберг доволен прогрессом команды.

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг поделился мнением о выступлениях команды в этом сезоне, отметив, что очень рад прогрессу в работе с болидом и текущей возможности регулярно бороться за попадание в топ-10.

«Больше всего радует прогресс команды. Мне нравятся последние тенденции. Ведь с учетом того, где мы были на зимних тестах и в первых гонках сезона, результаты команды, начиная с этапа в Барселоне, действительно радуют. Мы зарабатываем очки вот уже в пяти гонках подряд, у нас был подиум, мы пару раз продемонстрировали действительно сильные выступления.

Да, было бы здорово выступать так с самого начала сезона, но все сложилось иначе. Тем не менее, в последнее время мы действительно движемся в правильном направлении.

При этом в середине пелотона все по-прежнему. По сути, мы имеем пять команд, которые очень близки друг к другу по скорости, и расстановка сил постоянно меняется в зависимости от трассы и погодных условий.

Что касается Гран-при Бельгии, то не думаю, что в конце смог бы продержаться без пит-стопа (из-за которого Хюлькенберг потерял место в топ-10). У меня были большие проблемы с передними шинами, а до финиша оставалось еще 12-13 кругов. Полагаю, мы оказались в такой ситуации из-за сочетания факторов – в том числе из-за не самого удачного выбора настроек болида», – рассказал Хюлькенберг.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoНико Хюлькенберг
logoФормула-1
logoЗаубер
Гран-при Бельгии
Гран-при Венгрии
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