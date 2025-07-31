Гельмут Марко: «Для Ферстаппена менять команду в 2026 году было бы абсолютно бессмысленно»

Марко рад окончанию истории с возможным уходом Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что в руководстве довольны окончанием саги с возможным переходом Макса Ферстаппена в «Мерседес » в следующем году. Эта история активно обсуждалась в прессе, а босс «Мерседеса» Тото Вольфф не скрывал интереса немецкой команды к сотрудничеству с Ферстаппеном.

«В последнее время все это довольно сильно раздражало! Более того, все вокруг почему-то считали, что намного лучше нас знают, как именно действует опция расторжения в контракте Макса. Ну а Тото Вольфф активно подливал масло в огонь этих слухов.

Но лично для меня все всегда было ясно и очевидно – потому что для Макса менять команду в 2026 году было бы абсолютно бессмысленно. Потому что в следующем сезоне все начинают с чистого листа – и никто не знает, у кого будет лучшее шасси и лучший двигатель. И есть много параметров, при которых все может пойти не так. Поэтому будь я на месте Ферстаппена, я бы сначала посмотрел на положение команд, а уже потом принимал решение.

Надеюсь, в следующем годы повторения этой истории с Максом не будет. Потому что мы рассчитываем, что в следующем сезоне вместе с Максом вновь окажемся в лидерах», – рассказал Марко.

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