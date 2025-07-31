Гонщик Блекемолен: «Йос Ферстаппен едва не влепил Росбергу со словами: «Заткнешься ты уже?» на интервью в Бельгии»

Блекемолен отметил, что Ферстаппен-старший сдержался и не ударил Росберга.

Нидерландский эксперт и гонщик Йерун Блекемолен, побеждавший в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, прокомментировал интервью экс-пилота «Формулы-1» Йоса Ферстаппена чемпиону мира 2016 Нико Росбергу перед Гран-при Бельгии .

Ферстаппен был недоволен вопросами Росберга об увольнении Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

«На видео видно, что Йос очень разозлился. Это видно по позе – очень живая. Я хорошо его знаю. Он все равно сдержался. Росберг на это напрашивался.

На самом деле [Ферстаппен] едва не влепил ему со словами: «Заткнешься ты уже?» Но сдержался и сказал правильные вещи.

Мы тоже не знаем всего, но сыграли ли [Ферстаппены] свою роль? Я думаю, да», – заявил Блекемолен в подкасте NOS Formula 1.

Йос Ферстаппен о своей фразе про Хорнера, «разрушающего» «Ред Булл»: «Это было полтора года назад. Мне нечего сказать»

Мартин Брандл: «Считал Йоса Ферстаппена чуть ли не руководителем «Ред Булл» с прошлого года»