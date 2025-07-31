Мартин Брандл: «Считал Йоса Ферстаппена чуть ли не руководителем «Ред Булл» с прошлого года»

Ферстаппен-старший был де-факто боссом «Ред Булл» в глазах Брандла.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл ответил на вопрос о том, повлияли ли заявления другого экс-гонщика чемпионата Йоса Ферстаппена на увольнение Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

«Безусловно.

Где-то с Бахрейна в прошлом году я считал Йоса чуть ли не руководителем «Ред Булл». «Ред Булл» стал командой одного пилота, и, полагаю, эту проблему также предстоит решить.

Но австрийское руководство ни за что бы так не поступило (не уволило бы Хорнера без уведомления семьи Ферстаппена – Спортс’’). Ферстаппены точно были в курсе. Это не могло застать их врасплох», – заявил комментатор.

Брандл также высказался о значимости советника «Ред Булл» Гельмута Марко и нового руководителя Лорана Мекьеса:

«[Мекьес] надежный вариант, профессионал. Он знает все детали в этом деле.

Похоже, сейчас Гельмут Марко является главной фигурой на любом уик-энде».

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