Владимир Башмаков: «Вместо интересной дождевой гонки нас накормили суррогатом. Перестраховка связана не с безопасностью, а с ограничением бюджетов»

Башмаков считает, что в «Ф-1» лукавят, рассуждая о безопасности.

Комментатор Владимир Башмаков поделился мыслями о 80-минутной задержке Гран-при Бельгии из-за сильного дождя.

«Формула-1 » перестала гоняться в дождь вообще. В итоге вместо интересной гонки, которая могла пройти с разнообразными стратегиями в смешанных или дождевых условиях, нас накормили суррогатом, который за исключением фазы перехода с «промежутков» на слики включал в себя разве что обгоны за 18-е места. В остальном мы увидели «паровозик», больше присущий городским трассам.

Если бы стартовали, как предложил тот же Ферстаппен , на час раньше, все могло быть гораздо веселее. Как говорит Ферстаппен, нужно определиться: либо предпринимаются попытки и усилия проводить гонки в дождь, либо от этого отказываются и говорят: мы едем только тогда, когда подсыхает траектория.

Мне кажется, это излишняя перестраховка, связанная не с безопасностью, как нам это преподносят, а с ограничением бюджетов. Если кто-то расколотит много машин, пойдут разговоры: а за чей счет банкет, кто оплачивать будет? И все это подают под соусом безопасности.

Безопасность трасс, безопасность автомобилей очень сильно выросла за последние десять лет. Да, есть проблема с видимостью, но на то и платят гонщикам «Ф-1» баснословные деньги – по крайней мере топовым звездам – чтобы они решали сложные задачи. Видимость в Фудзи в 2007-м, я вас уверяю, была не лучше, видимость в Барселоне в 1996 году была не лучше, но гонщики решали эти задачи», – сообщил журналист.

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