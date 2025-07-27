Юки Цунода о 13-м месте: «Все началось с недопонимания или… не знаю, как еще назвать ситуацию со сменой шин»

Цунода недоволен тактикой «Ред Булл» в Спа.

Пилот «Ред Булл » разочарован 13-м местом на Гран-при Бельгии и поздним пит-стопом на первых кругах гонки.

«Очень огорчен. Все началось с недопонимания или… не знаю, как еще назвать ситуацию со сменой шин. Меня поздно позвали на пит-стоп, сразу после въезда на пит-лейн. На такой длинной трассе один круг многое решает – и к сожалению, я упустил возможность.

Я потерял четыре позиции или пять, неважно. Я застрял за Пьером [Гасли ]. Пытался выложиться на полную, чтобы пройти его, но, к сожалению, не смог.

Увы, мне не хватало скорости для обгона. Я старался изо всех сил на протяжении всего круга, но шины ушли», – подчеркнул Цунода .

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