Фредерик Вассер: «Хэмилтон остался бы позади Албона даже в «24 часах Спа»

В «Феррари» считают, что у Хэмилтона не было шансов обогнать Албона.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер оценил гонку Льюиса Хэмилтона , который прорвался на седьмое место на Гран-при Бельгии после неудачной квалификации, но не смог опередить соперника из «Уильямса » Алекса Албона .

«У него были очень агрессивные настройки на мокрой трассе, и это был верный выбор. Но затем он застрял за Албоном и, думаю, остался бы позади Александра даже в «24 часах Спа». К сожалению, так все сложилось.

Убежден, что в обычной гонке, если бы Льюис использовал конфигурацию с низкой прижимной силой, он был оказался быстрее. Но он стартовал с пит-лейн, и агрессивный выбор позволил отыграть позиции в первой части гонки», – отметил Вассер в эфире итальянского Sky.

Льюис Хэмилтон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Бельгии