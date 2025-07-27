Фредерик Вассер: «Хэмилтон остался бы позади Албона даже в «24 часах Спа»
В «Феррари» считают, что у Хэмилтона не было шансов обогнать Албона.
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер оценил гонку Льюиса Хэмилтона, который прорвался на седьмое место на Гран-при Бельгии после неудачной квалификации, но не смог опередить соперника из «Уильямса» Алекса Албона.
«У него были очень агрессивные настройки на мокрой трассе, и это был верный выбор. Но затем он застрял за Албоном и, думаю, остался бы позади Александра даже в «24 часах Спа». К сожалению, так все сложилось.
Убежден, что в обычной гонке, если бы Льюис использовал конфигурацию с низкой прижимной силой, он был оказался быстрее. Но он стартовал с пит-лейн, и агрессивный выбор позволил отыграть позиции в первой части гонки», – отметил Вассер в эфире итальянского Sky.
Льюис Хэмилтон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Бельгии
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
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