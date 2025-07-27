Льюис Хэмилтон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Бельгии
Хэмилтон – гонщик дня по итогам Гран-при Бельгии.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
На этапе в Спа Хэмилтон, стартовавший с пит-лейн, сумел прорваться в очковую зону и финишировал седьмым.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
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