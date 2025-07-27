Льюис Хэмилтон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Бельгии

Хэмилтон – гонщик дня по итогам Гран-при Бельгии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при .

На этапе в Спа Хэмилтон, стартовавший с пит-лейн, сумел прорваться в очковую зону и финишировал седьмым.

Желанный апгрейд «Феррари» не спас Хэмилтона от провала. Герой квалы в Бельгии – Норрис