Джордж Расселл: «Нужно разобраться в том, что происходит – и почему «Мерседес» сделал такой шаг назад по скорости»

Расселл недоволен скоростью своего болида.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что выступление в Спа стало худшим для него в нынешнем сезоне.

По словам Расселла, команде нужно поработать над поиском способа устранить проблемы с машиной и улучшить ее управляемость.

«Нам нужно разобраться в том, что происходит и почему мы сделали такой шаг назад по скорости. Потому что такие условия как сегодня, возможно, можно было бы назвать вообще наилучшими для нашего болида. Однако на деле мы снова продемонстрировали худшее выступление в нынешнем сезоне. Так что да, нам предстоит тщательно все обдумать.

Понятно, что в Барселоне нам пришлось менять переднее антикрыло (после введения новых нормативов для тестов на гибкость антикрыльев). После этого в работе над машиной мы решили пойти немного в другом направлении, стремясь решить те проблемы, которые появились после замены антикрыла. И очевидно, что с тех пор команда сделала шаг назад. Так что, возможно, проблему можно решить, просто вернувшись к использованию каких-то деталей предыдущей версии. Хотя для меня все равно странно, как мы настолько сильно откатились назад.

Могу сказать, что сейчас нашей машиной управлять явно не так приятно и комфортно, как раньше. Ей не хватает стабильности поведения задней оси, в то время как в начале сезона дела в этой области шли намного лучше. И мы с Кими начинаем вместе допускать все больше ошибок, потому что машиной стало просто сложнее управлять.

Так что нам нужно все обсудить с командой. Возможно, проблему и правда можно решить простым возвратом к деталям предыдущей версии, но в «Формуле-1» так просто все не бывает», – рассказал Расселл.

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