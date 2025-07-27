Зак Браун: «Жаль, что Хорнер покинул «Ред Булл» таким образом»

В «Макларене» прокомментировали увольнение Хорнера из «Ред Булл».

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун высказался о снятии Кристиана Хорнера с должности руководителя «Ред Булл ». На его место поставили Лорана Мекьеса, ранее возглавлявшего «Рейсинг Буллз».

«Конкуренция делает тебя сильнее – в этом смысле «Ред Булл» держит нас в тонусе. Думаю, Лоран очень хорош. Спорт быстро движется, так что, вероятно, в понедельник мы уже не будем говорить на эту тему.

Это отличная команды, так что нам нужно следить за ними. Сейчас даже худшая команда «Формулы-1» показывает хорошие результаты. Думаю, подобная конкуренция позволяет стать лучше.

У Кристиана были потрясающие результаты. Жаль, что он покинул команду таким образом», – сказал Браун.

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