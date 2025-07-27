Пиастри сравнялся с Норрисом, Леклером и Риккардо по победам в «Ф-1»
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Бельгии, его напарник Ландо Норрис финишировал вторым.
Победа стала для австралийца шестой в 2025 году – Оскар лидирует по данному показателю.
Всего на счету Пиастри восемь выигранных гонок в «Формуле-1», пилот сравнялся с Норрисом. Столько же побед на счету пилота «Феррари» Шарля Леклера и Даниэля Риккардо, которого Оскар заменил в «Макларене».
Опубликовал: Михаил Ширяев
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