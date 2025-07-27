Босс «Пирелли» допустил отмену Гран-при Бельгии: «При дожде, как в «Ф-2», шанс на гонку есть, как в «Ф-3» – нет»

Изола высказался о потенциальной отмене гонки «Формулы-1» в Спа.

Гоночный директор «Пирелли » Марио Изола прокомментировал погодные условия перед Гран-при Бельгии: утренняя гонка «Формулы-3» была сорвана из-за сильного дождя, заезд «Формулы-2» состоялся.

«На высокоскоростных автодромах, таких как в Спа, проблема обычно в видимости. Никто не хочет рисковать. Мы понимаем, что автоспорт опасен, но надо принимать контрмеры, чтобы гарантировать безопасность и в таких условиях.

Если условия будут схожими с теми, что были в «Формуле-2», полагаю, шанс на гонку есть. Однако заезд «Формулы-3» утром отменили, уровень воды был безумным, существовал высокий риск аквапланирования. «О Руж-Радийон» – фантастический поворот, уникальный поворот, но порой опасный в дождевых условиях», – заявил Изола.

Марио ответил на вопрос о том, состоится ли гонка, если дождь будет таким же сильным, как во время неудавшегося заезда «Ф-3»:

«Нет, я так не считаю, потому что также было много стоячей воды на прямой «Кеммель», а там очень высокие скорости. Есть и другие высокоскоростные повороты, где стоячая вода слишком опасна.

Существует и другой момент: если условия позволят начать гонку, то 20 болидов уберут часть воды – даже если потом дождь немного усилится. Но если будет много стоячей воды, это означает, что будут лужи, будет аквапланирование».

В данный момент ожидаются осадки во время заезда «Ф-1». Старт намечен на 16:00 по московскому времени.

Формула-3. Бельгия. 2-я гонка не состоялась из-за дождя

Формула-2. Бельгия. Данн выиграл 2-ю гонку под дождем и возглавил чемпионат, Линдблад – 2-й, Станек – 3-й