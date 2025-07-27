Формула-2. Бельгия. Станек унаследовал победу после штрафа Данна и дисквалификации Линдблада, Мията – 2-й, Браунинг – 3-й, Форнароли возглавил чемпионат

Данн временно возглавил «Ф-2», но затем потерял победу.

Пилот «Родена» Алекс Данн стал быстрейшим в основной гонке в Бельгии под дождем с поула, на время возглавил личный зачет, но после финиша лишился первого места.

Гонщик «Кампоса » Арвид Линдблад прорвался с пятой стартовой позиции на вторую, Роман Станек из «Инвикты» финишировал третьим. Люк Браунинг («Хайтек») увидел клетчатый флаг пятым, Леонардо Форнароли («Инвикта») – седьмым, Джек Кроуфорд («ДАМС ») – 18-м.

Спортсмены начали гонку за машиной безопасности и завершили ее красными флагами.

Обновление: Данн получил штраф за нарушение технического регламента и опустился на десятое место. Первое место досталось Линдбладу, но затем Арвида дисквалифицировали из-за нарушение правила по давлению в шинах. Станек унаследовал победу, пилот «АРТ» Ритомо Мията стал вторым, Браунинг – третьим, Форнароли поднялся на пятую строчку, Данн стал девятым.

Гонщик «МП Моторспорт» Рихард Версхор завершил заезд 18-м и потерял лидерство в личном зачете. Форнароли возглавил чемпионат (125 очков), Версхор – второй (122), их преследуют Кроуфорд (116), Данн (114), Браунинг (113). Линдблад пропустил напарника Пепе Марти в борьбе за шестую строчку (84 против 85).

Формула-2. Бельгия. Форнароли выиграл 1-ю гонку, Мартен – 2-й, Мини – 3-й, Линдблад – 9-й, лидер сезона Версхор сошел

Формула-2. Бельгия. Данн выиграл квалификацию, Мията – 2-й, Станек – 3-й, Линдблад – 5-й