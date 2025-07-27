Формула-3. Бельгия. 2-я гонка не состоялась из-за дождя

Дождь сорвал главную гонку «Ф-3» в Спа.

Основной заезд «Формулы-3» в Бельгии не состоялся.

Пилоты проехали несколько прогревочных кругов за машиной безопасности, при этом несколько спортсменов развернулись и дошли до контакта с барьерами в условиях сильного дождя.

В итоге дирекция приняла решение не возобновлять сессию. Гонщики не получили очки за заезд.

Таким образом, Рафаэль Камара сохранил значительное преимущество над соперниками по чемпионату перед заключительными двумя этапами сезона-2025: на счету пилота «Трайдента » 126 баллов, гонщик «Кампоса » Никола Цолов набрал 98, Тим Трамниц из «МП Моторспорт» – 93, напарник Цолова Мари Бойя – 85, представитель «Хайтека» Мартиниус Стенсхорне – 80.

Формула-3. Бельгия. Стремстед выиграл 1-ю гонку, Цолов – 4-й, Камара – 5-й, Трамниц – 13-й

Формула-3. Бельгия. Бенавидес выиграл квалификацию, Камара – 2-й, Цолов – 7-й, Трамниц – 13-й