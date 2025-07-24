Шарль Леклер: «Сейчас у меня нет цели обязательно победить Хэмилтона, потому что боремся мы за не самые интересные позиции»

Леклер рассказал об отношении к соперничеству с Хэмилтоном.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил, что в данный момент победа в борьбе с новым напарником по команде не входит в число его приоритетных целей.

По словам Леклера, он будет думать о том, как победить Льюиса Хэмилтона , когда болид «Феррари» окажется достаточно быстр для борьбы за победы.

«На мой взгляд, сейчас это соперничество несколько отошло на второй план. Да, ты всегда стремишься победить напарника, так или иначе. Однако, когда в гонках вы в основном боретесь за 4-5-6 позиции, лично меня такое соперничество перестает так уж сильно интересовать.

Когда мы начнем бороться за победы, то за подобным вещам, разумеется, нужно будет уделять больше внимания. Но сейчас я на самом деле просто стараюсь как можно большему научиться у Льюиса – отметить какие-то вещи, которые могут сделать меня сильнее как гонщика. И уже в дальнейшем сосредоточиться на достижении своих целей – в число которых, конечно, входит победа над Льюисом, но не только.

Мне кажется, что прямо сейчас главная цель команды в целом и меня лично – вернуть «Феррари» на вершину. И да, в данный момент у меня нет конкретной цели обязательно победить Льюиса, потому что боремся мы за не самые интересные позиции», – рассказал Леклер.

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