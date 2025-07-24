Джордж Расселл о контракте: «Сомневаюсь, что мы можем успеть что-то сделать за две недели до летнего перерыва»

Расселл признал затяжку в переговорах по контракту.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал, что пока не продвинулся в переговорах по новому контракту с «Мерседесом». И что на летний перерыв в чемпионате он, скорее всего, будет вынужден уйти, не в полной мере уверенным в своем будущем.

«Думаю, что сложиться все должно для обеих сторон. Да, изначально решить вопрос с контрактом мы намеревались до летнего перерыва в чемпионате. Потому что люди обычно хотят уйти на летний перерыв, будучи уверенными в своем будущем.

Если реалистично оценивать ситуацию, можем ли мы успеть решить данный вопрос? Я не знаю. Самого контракта пока нет, так что я сомневаюсь, что мы можем успеть что-то сделать за две недели.

В любом случае, условия должны устраивать обе стороны, а также вам нужно проработать все детали соглашения. «Формула-1 » так сильно развивается, что для уверенности тебе нужно прорабатывать большое количество деталей.

Но со своей стороны могу сказать, что мне спешить некуда. Поскольку в конечном счете Тото Вольфф и команда должны решить, что они хотят делать. Я же буду реагировать в зависимости от их действий», – рассказал Расселл.

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