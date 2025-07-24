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Кими Антонелли о первой половине сезона: «Были взлеты, но и много падений. Важно обрести стабильность»

Антонелли признал собственную нестабильность в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги первой половины дебютного сезона в «Формуле-1» перед Гран-при Бельгии.

«Пришлось тяжело. Были взлеты, но и довольно много падений. Европейская часть сезона сложилось не очень хорошо – считаю, все пошло достаточно плохо. Были ошибки с моей стороны, а также кое-какие проблемы. Трудно собрать воедино всю информацию с уик-энда – было тяжело.

Кроме того, я слабо проводил квалификации – надо собрать все воедино. Я был не очень хорош в том, чтобы сделать шаг вперед и выжать последние десятые.

Теперь важно прибавить во второй половине сезона, обрести стабильность», – отметил итальянец.

Джолион Палмер: «Не назвал бы выступления Антонелли слабыми, но с учетом таланта мы все, думаю, ожидали чуть большего»

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Гран-при Бельгии
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