Составы «Ф-1»-2026 по версии GPblog: Ферстаппен в «Мерседесе», Расселл – напарник Линдблада, Палоу в «Кадиллаке»

GPblog предположил волну громких переходов в «Ф-1» в конце года.

Издание опубликовало свою версию составов команд «Формулы-1» на сезон-2026.

Журналисты считают, что Макс Ферстаппен перейдет из «Ред Булл» в «Мерседес» и будет выступать с Андреа Кими Антонелли, в то время как Джордж Расселл окажется в австрийской команде, где к нему присоединится пилот «Формулы-2» Арвид Линдблад.

Юки Цунода покинет «Ред Булл» и «Ф-1», однако станет резервным гонщиком в «Астон Мартин» и может заменить Ланса Стролла по ходу сезона, если канадец не справится.

Место Франко Колапинто в «Альпин» займет Валттери Боттас, а за «Кадиллак» будут выступать трехкратный чемпион «Индикара » Алекс Палоу и экс-пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026 по версии GPblog

«Макларен »: Оскар Пиастри, Ландо Норрис

«Феррари »: Льюис Хэмилтон , Шарль Леклер

«Ред Булл»: Джордж Расселл, Арвид Линдблад

«Мерседес»: Макс Ферстаппен, Андреа Кими Антонелли

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо, Ланс Стролл / Юки Цунода

«Альпин»: Валттери Боттас, Пьер Гасли

«Ауди» (в 2025-м – «Заубер»): Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето

«Уильямс»: Алекс Албон, Карлос Сайнс

«Рейсинг Буллз»: Изак Аджар, Лиам Лоусон

«Хаас»: Оливер Бермэн, Эстебан Окон

«Кадиллак»: Алекс Палоу, Серхио Перес

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?

Линдбладу гарантировано место в «Рейсинг Буллз» в 2026 году (Rossomotori)