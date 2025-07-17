  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Составы «Ф-1»-2026 по версии GPblog: Ферстаппен в «Мерседесе», Расселл – напарник Линдблада, Палоу в «Кадиллаке»
8

Составы «Ф-1»-2026 по версии GPblog: Ферстаппен в «Мерседесе», Расселл – напарник Линдблада, Палоу в «Кадиллаке»

GPblog предположил волну громких переходов в «Ф-1» в конце года.

Издание опубликовало свою версию составов команд «Формулы-1» на сезон-2026.

Журналисты считают, что Макс Ферстаппен перейдет из «Ред Булл» в «Мерседес» и будет выступать с Андреа Кими Антонелли, в то время как Джордж Расселл окажется в австрийской команде, где к нему присоединится пилот «Формулы-2» Арвид Линдблад.

Юки Цунода покинет «Ред Булл» и «Ф-1», однако станет резервным гонщиком в «Астон Мартин» и может заменить Ланса Стролла по ходу сезона, если канадец не справится.

Место Франко Колапинто в «Альпин» займет Валттери Боттас, а за «Кадиллак» будут выступать трехкратный чемпион «Индикара» Алекс Палоу и экс-пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026 по версии GPblog

«Макларен»: Оскар Пиастри, Ландо Норрис

«Феррари»: Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер

«Ред Булл»: Джордж Расселл, Арвид Линдблад

«Мерседес»: Макс Ферстаппен, Андреа Кими Антонелли

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо, Ланс Стролл / Юки Цунода

«Альпин»: Валттери Боттас, Пьер Гасли

«Ауди» (в 2025-м – «Заубер»): Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето

«Уильямс»: Алекс Албон, Карлос Сайнс

«Рейсинг Буллз»: Изак Аджар, Лиам Лоусон

«Хаас»: Оливер Бермэн, Эстебан Окон

«Кадиллак»: Алекс Палоу, Серхио Перес

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?

Линдбладу гарантировано место в «Рейсинг Буллз» в 2026 году (Rossomotori)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoКарлос Сайнс
logoЭстебан Окон
logoЛьюис Хэмилтон
logoЛандо Норрис
logoНико Хюлькенберг
logoДжордж Расселл
logoПьер Гасли
logoРед Булл
Арвид Линдблад
logoОскар Пиастри
Алекс Палоу
logoРейсинг Буллз
logoШарль Леклер
logoЗаубер
logoАуди
logoАлександр Албон
logoФормула-1
logoЛанс Стролл
logoХаас
Кадиллак
logoЛиам Лоусон
logoФеррари
logoСерхио Перес
logoВалттери Боттас
logoАндреа Кими Антонелли
logoУильямс
logoИзак Аджар
logoМакларен
logoАльпин
logoОливер Бермэн
logoЮки Цунода
logoФормула-2
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
logoИндикар
logoГабриэл Бортолето
logoФранко Колапинто
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Спортивный директор «Уильямса»: «Опыт Сайнса был недостающим элементом»
6 минут назад
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен успешен, потому что чертовски хорош. Болид «Ред Булл» не создан под Макса – он предпочел бы пилотировать «Макларен»
352 минуты назад
Лиам Лоусон: «Абсолютная неправда, что моя уверенность в себе пошатнулась после ухода из «Ред Булл»
сегодня, 11:07
Гельмут Марко о Ферстаппене и Вольффе: «Макс может встречаться с кем хочет. «Ред Булл» полагает, что он останется»
3сегодня, 10:25
MotoGP. Гран-при Чехии. Баньяя выиграл квалификацию, Марк Маркес упал на последнем круге и стал 2-м, Куартараро – 3-й, Алекс Маркес – 8-й, Мартин – 12-й
3сегодня, 09:43
Руководитель «Астон Мартин»: «Ньюи располагает 10 вещей там, где обычно помещается одна. Модель болида-2026 меняется быстрее, чем когда-либо»
4сегодня, 09:25
Гюнтер Штайнер: «У Мика Шумахера хорошие шансы на место в «Кадиллаке»
4сегодня, 08:36
«Все это просто шум со стороны». Пьер Гасли не видит смысла менять состав пилотов «Альпин»
1вчера, 18:48
Зак Браун: «Надеюсь, из 12 оставшихся гонок «Макларен» выиграет еще 9»
9вчера, 17:16
Рикардо Патрезе: «На месте Вольффа я бы сохранил Расселла и подписал в «Мерседес» Ферстаппена»
18вчера, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент» состоится в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025
16 июля, 09:35Фото
Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway
14 июля, 11:55Фото
Первый федеральный автопробег «Путь» пройдет по маршруту, разработанному нейросетью
9 июля, 09:45Фото
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45