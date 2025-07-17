Составы «Ф-1»-2026 по версии GPblog: Ферстаппен в «Мерседесе», Расселл – напарник Линдблада, Палоу в «Кадиллаке»
Издание опубликовало свою версию составов команд «Формулы-1» на сезон-2026.
Журналисты считают, что Макс Ферстаппен перейдет из «Ред Булл» в «Мерседес» и будет выступать с Андреа Кими Антонелли, в то время как Джордж Расселл окажется в австрийской команде, где к нему присоединится пилот «Формулы-2» Арвид Линдблад.
Юки Цунода покинет «Ред Булл» и «Ф-1», однако станет резервным гонщиком в «Астон Мартин» и может заменить Ланса Стролла по ходу сезона, если канадец не справится.
Место Франко Колапинто в «Альпин» займет Валттери Боттас, а за «Кадиллак» будут выступать трехкратный чемпион «Индикара» Алекс Палоу и экс-пилот «Ред Булл» Серхио Перес.
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026 по версии GPblog
«Макларен»: Оскар Пиастри, Ландо Норрис
«Феррари»: Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер
«Ред Булл»: Джордж Расселл, Арвид Линдблад
«Мерседес»: Макс Ферстаппен, Андреа Кими Антонелли
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо, Ланс Стролл / Юки Цунода
«Альпин»: Валттери Боттас, Пьер Гасли
«Ауди» (в 2025-м – «Заубер»): Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето
«Уильямс»: Алекс Албон, Карлос Сайнс
«Рейсинг Буллз»: Изак Аджар, Лиам Лоусон
«Хаас»: Оливер Бермэн, Эстебан Окон
«Кадиллак»: Алекс Палоу, Серхио Перес
Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?
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