Эстебан Окон: «Политика – это та часть «Формулы-1», которую я ненавижу»

Окон высказался о влиянии закулисных игр на свою карьеру.

Пилот «Хааса » Эстебан Окон рассказал о том, какие моменты наиболее сильно не нравятся ему в мире «Формулы-1».

Окон, который являлся участником молодежной программы «Мерседеса», так и не дождался своего шанса и решил перейти в «Рено » (ныне «Альпин»), после чего, проведя во французском коллективе пять лет, оказался в своей нынешней команде.

При этом менеджментом карьеры Окона по-прежнему занимается босс «Мерседеса » Тото Вольфф .

«Ты можешь делать только то, что находится в твоей власти, что ты держишь под контролем. И факт в том, что к настоящему моменту я очень многое узнал о политической стороне в «Формуле-1». И это та часть «Ф-1», которую я ненавижу. Потому что вся власть и все решения принимают люди, которые находятся на самом верху.

Мы же являемся гонщиками, спортсменами. У нас совершенно разный подход и склад ума. Но с этим приходится жить, играть в эту игру, чтобы защищать свои интересы.

И я могу сказать, что до случившегося в 2019 году я был полностью отрезан от таких переговоров. Теперь же я полноправно участвую в принятии таких решений.

При этом моей карьерой [моими менеджерами] являются все те же люди, что и в 2012, а может и в 2010 году. Моей карьерой занимаются все те же люди, и на самом деле я этому рад. Просто теперь я заметно больше вовлечен во все переговоры и в принятие всех решений», – рассказал Окон.

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