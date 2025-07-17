Эстебан Окон: «Говорю друзьям влепить мне по лицу, если стану мудаком из-за успеха»

Окон рассказал о худшем сценарии для успешных людей.

Пилот «Хааса » Эстебан Окон сообщил, что для него важно оставаться самим собой, выступая в самом известном гоночном чемпионате мира.

«Ненавижу, когда люди меняются, становятся другими просто из-за того, что добились небольшого успеха. Честно, это худшее, что может быть.

Я всегда говорю друзьям, что они могут влепить мне по лицу, если однажды я полностью изменюсь, начну говорить странные вещи или стану, не знаю, как сказать это по-английски… мудаком.

Пока моя щека в порядке, значит, все хорошо», – заявил француз со смехом.

Эстебан Окон: «Неправда, что Стролл в «Ф-1» благодаря деньгам. Ланс выигрывал в картинге с Ферстаппеном, Леклером, мной, он увлечен гонками как никто другой»