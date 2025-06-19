  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Эстебан Окон: «Неправда, что Стролл в «Ф-1» благодаря деньгам. Ланс выигрывал в картинге с Ферстаппеном, Леклером, мной, он увлечен гонками как никто другой»
4

Эстебан Окон: «Неправда, что Стролл в «Ф-1» благодаря деньгам. Ланс выигрывал в картинге с Ферстаппеном, Леклером, мной, он увлечен гонками как никто другой»

Окон вступился за Стролла и высказался о роли денег в карьере Ланса.

Пилот «Хааса» Эстебан Окон поделился мнением об уровне и целеустремленности своего приятеля из «Астон Мартин» Ланса Стролла.

«Да, он не очень разговорчивый. Он закрытый человек. Он больше делится с теми людьми, которым доверяет. Но он действительно приятный парень. Как и его отец.

Мы всегда очень хорошо ладили. Возможно, люди не понимают это, однако Ланс увлечен гонками как никто другой. Недавно он говорил со мной о «Формуле-3», о картинге, где мы раньше гонялись. На парадах пилотов во время уик-энда мы обсуждаем детали, болиды. Все остальное ему интересно меньше, потому что он любит находиться в машине», – заявил француз.

Эстебан категорически не согласился с мнением о том, что Ланс обязан местом в «Формуле-1» своему отцу Лоренсу Строллу – владельцу «Астон Мартин»:

«Это неправда! Это неправда, потому что Ланс выигрывал международные гонки по картингу, где участвовали Ферстаппен, Шарль Леклер, я. Мы все сражались вместе, и Ланс был в этой группе.

Неправда, что он попал сюда благодаря деньгам. Вообще не так. Когда ты остаешься один в болиде или карте, там нет денег. Ты в одиночку борешься с другими. Такова правда.

Возможно, есть более легкие способы попасть в «Ф-1», у тебя меньше препятствий, но в итоге все решают результаты, и Ланс их демонстрировал».

Гюнтер Штайнер: «Не считаю Стролла откровенно плохим гонщиком. Проблема в его отношении к делу»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: La Presse
logoЛанс Стролл
Лоренс Стролл
logoМакс Ферстаппен
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoФормула-3
картинг
logoХаас
logoЭстебан Окон
logoШарль Леклер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ральф Шумахер считает Хюлькенберга подходящим пилотом для «Ред Булл»: «Он ладит с Ферстаппеном, Макс ценил бы Нико больше, чем других напарников»
226 минут назад
«Уильямс» и Воулз подписали новый многолетний контракт
3сегодня, 13:15
28 июня на автодроме Moscow Raceway пройдет второй этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Спортса’‘
сегодня, 13:00Фото
Ферстаппен назвал Имолу в числе 6 неприкосновенных трасс «Ф-1» и исключил возвращение Гран-при на «Нордшляйфе»
8сегодня, 12:57
Нико Росберг: «Слышал, «Феррари» изучает открытие филиала в Великобритании»
1сегодня, 11:36
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос раскритиковал Ферстаппена и Расселла: «Ребячество. Сразу включают радио, как футболисты, выпрашивающие желтую карточку»
2сегодня, 10:38
Джолион Палмер: «Луч надежды в том, что Норрис проводил свою лучшую гонку 2025 года до контакта с Пиастри. Борьба в чемпионате далеко не закончена»
1сегодня, 09:42
Миллиардер Слим: «Перес рассматривает несколько вариантов и, надеюсь, вернется в «Ф-1»
6сегодня, 08:57
Стефано Доменикали: «Я верю в Вассера. Дайте ему спокойно работать – именно так «Феррари» вернется на вершину»
2сегодня, 08:29
Гюнтер Штайнер о протесте «Ред Булл»: «Действительно мелко, но я бы пользовался любыми возможностями»
2сегодня, 07:41
Ко всем новостям
Последние новости
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото