Эстебан Окон: «Неправда, что Стролл в «Ф-1» благодаря деньгам. Ланс выигрывал в картинге с Ферстаппеном, Леклером, мной, он увлечен гонками как никто другой»

Окон вступился за Стролла и высказался о роли денег в карьере Ланса.

Пилот «Хааса » Эстебан Окон поделился мнением об уровне и целеустремленности своего приятеля из «Астон Мартин» Ланса Стролла .

«Да, он не очень разговорчивый. Он закрытый человек. Он больше делится с теми людьми, которым доверяет. Но он действительно приятный парень. Как и его отец.

Мы всегда очень хорошо ладили. Возможно, люди не понимают это, однако Ланс увлечен гонками как никто другой. Недавно он говорил со мной о «Формуле-3», о картинге, где мы раньше гонялись. На парадах пилотов во время уик-энда мы обсуждаем детали, болиды. Все остальное ему интересно меньше, потому что он любит находиться в машине», – заявил француз.

Эстебан категорически не согласился с мнением о том, что Ланс обязан местом в «Формуле-1» своему отцу Лоренсу Строллу – владельцу «Астон Мартин »:

«Это неправда! Это неправда, потому что Ланс выигрывал международные гонки по картингу, где участвовали Ферстаппен , Шарль Леклер, я. Мы все сражались вместе, и Ланс был в этой группе.

Неправда, что он попал сюда благодаря деньгам. Вообще не так. Когда ты остаешься один в болиде или карте, там нет денег. Ты в одиночку борешься с другими. Такова правда.

Возможно, есть более легкие способы попасть в «Ф-1», у тебя меньше препятствий, но в итоге все решают результаты, и Ланс их демонстрировал».

Гюнтер Штайнер: «Не считаю Стролла откровенно плохим гонщиком. Проблема в его отношении к делу»