Эстебан Окон: «Неправда, что Стролл в «Ф-1» благодаря деньгам. Ланс выигрывал в картинге с Ферстаппеном, Леклером, мной, он увлечен гонками как никто другой»
Пилот «Хааса» Эстебан Окон поделился мнением об уровне и целеустремленности своего приятеля из «Астон Мартин» Ланса Стролла.
«Да, он не очень разговорчивый. Он закрытый человек. Он больше делится с теми людьми, которым доверяет. Но он действительно приятный парень. Как и его отец.
Мы всегда очень хорошо ладили. Возможно, люди не понимают это, однако Ланс увлечен гонками как никто другой. Недавно он говорил со мной о «Формуле-3», о картинге, где мы раньше гонялись. На парадах пилотов во время уик-энда мы обсуждаем детали, болиды. Все остальное ему интересно меньше, потому что он любит находиться в машине», – заявил француз.
Эстебан категорически не согласился с мнением о том, что Ланс обязан местом в «Формуле-1» своему отцу Лоренсу Строллу – владельцу «Астон Мартин»:
«Это неправда! Это неправда, потому что Ланс выигрывал международные гонки по картингу, где участвовали Ферстаппен, Шарль Леклер, я. Мы все сражались вместе, и Ланс был в этой группе.
Неправда, что он попал сюда благодаря деньгам. Вообще не так. Когда ты остаешься один в болиде или карте, там нет денег. Ты в одиночку борешься с другими. Такова правда.
Возможно, есть более легкие способы попасть в «Ф-1», у тебя меньше препятствий, но в итоге все решают результаты, и Ланс их демонстрировал».
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