Алекс Албон: «Конкуренты обновляют свои машины, а «Уильямс» откатывается назад»

«Уильямс» проигрывает гонку развития болидов – считает Албон.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон отметил, что был рад добраться до финиша Гран-при Великобритании и заработать очки. При этом Албон признал, что конкуренты «Уильямса» становятся быстрее, поскольку активнее обновляют свои болиды.

«Гонка в Великобритании была первой за довольно продолжительное время, в которой мне удалось добраться до финиша. Мы смогли финишировать и при этом заработали очки.

Не сказал бы, команда в плохом положении. Просто последний отрезок получился неудачным. Но перед следующей гонкой мы получили больше времени для анализа данных. И мы провели несколько тестов для выявления источника проблем с перегревом болида.

Нам нужно устранить эту проблему к Гран-при Бельгии. И в то же время я вижу результаты «Заубера », «Хааса ». Конкуренты становятся все быстрее. Они обновляют свои машины, а мы откатываемся назад.

В последних гонках мы уже не были пятой по скорости командой в пелотоне. Сейчас мы расположены ниже. Но команда готовит обновления, и чем скорее они будут установлены на машину – тем лучше», – рассказал Албон.

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