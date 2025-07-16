Фернандо Алонсо: «Решение о своем будущем я приму к летнему перерыву в чемпионате 2026 года»

Алонсо пока не готов обсуждать свое будущее.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо заявил, что в данный момент не задумывается о том, сколько еще сезонов проведет в «Формуле-1».

По словам Алонсо, он планирует принять решение о продолжении или завершении карьеры в «Ф-1» в середине следующего сезона.

«Решение о своем будущем я приму в следующем году. Думаю, что где-то к летнему перерыву в чемпионате 2026 года, или чуть раньше, для меня станет ясно, что я буду делать дальше.

В этом году чемпионат складывается для нас непросто. Мы начали сезон не так сильно, как надеялись, и теперь хотим сделать все возможное, чтобы перевернуть ситуацию и как можно сильнее провести вторую половину сезона.

Посмотрим, как пойдут дела в 2026 году. Мы идем вперед постепенно, шаг за шагом. Так что сейчас я не могу сказать, что буду делать в 2027 году, это невозможно», – рассказал Алонсо.

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