«Ред Булл» «страшно боится» ухода Ферстаппена, решение по поводу сезона-2026 будет принято в ближайшие недели (De Telegraaf)

Увольнение Хорнера не обезопасило «Ред Булл» от ухода Ферстаппена.

Журналист De Telegraaf Эрик ван Харен поделился информацией об увольнении Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» и будущем Макса Ферстаппена .

Ван Харен назвал спортивного босса «Ред Булл» Оливера Минцлаффа ответственным за решение и призвал не переоценивать влияние Йоса Ферстаппена , экс-пилота «Формулы-1» и отца Макса. Ключевые акционеры компании «Ред Булл» Чалерм Ювидья и Марк Матешиц дали согласие на разрыв с Хорнером.

Где будет выступать Ферстаппен в 2026 году, все еще неизвестно. Несмотря на переговоры с боссом «Мерседеса » Тото Вольффом , переход в немецкую команду не является решенным делом. В то же время версия о своеобразной сделке – увольнение Хорнера в обмен на лояльность Макса «Ред Булл» – «отвергается как чепуха всеми сторонами», пишет нидерландское издание.

Боссы «Ред Булл» все еще «страшно боятся» ухода Ферстаппена. Решение о будущем Макса будет принято в ближайшие несколько недель. По словам ван Харена, сомнения гонщика в перспективах австрийского коллектива «очевидны», ситуация фактически не поменялась с уходом Хорнера.

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