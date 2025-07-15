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«Ред Булл» «страшно боится» ухода Ферстаппена, решение по поводу сезона-2026 будет принято в ближайшие недели (De Telegraaf)

Увольнение Хорнера не обезопасило «Ред Булл» от ухода Ферстаппена.

Журналист De Telegraaf Эрик ван Харен поделился информацией об увольнении Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» и будущем Макса Ферстаппена.

Ван Харен назвал спортивного босса «Ред Булл» Оливера Минцлаффа ответственным за решение и призвал не переоценивать влияние Йоса Ферстаппена, экс-пилота «Формулы-1» и отца Макса. Ключевые акционеры компании «Ред Булл» Чалерм Ювидья и Марк Матешиц дали согласие на разрыв с Хорнером.

Где будет выступать Ферстаппен в 2026 году, все еще неизвестно. Несмотря на переговоры с боссом «Мерседеса» Тото Вольффом, переход в немецкую команду не является решенным делом. В то же время версия о своеобразной сделке – увольнение Хорнера в обмен на лояльность Макса «Ред Булл» – «отвергается как чепуха всеми сторонами», пишет нидерландское издание.

Боссы «Ред Булл» все еще «страшно боятся» ухода Ферстаппена. Решение о будущем Макса будет принято в ближайшие несколько недель. По словам ван Харена, сомнения гонщика в перспективах австрийского коллектива «очевидны», ситуация фактически не поменялась с уходом Хорнера.

Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026-м. У Макса будет точно такой же шанс уйти через год, сейчас переходить рискованно»

Ральф Шумахер о Ферстаппене: «Мерседес» дал зеленый свет. «Ред Булл» потребуется 3 года, чтобы перевернуть ситуацию – не уверен, что Макс настолько терпелив»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
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