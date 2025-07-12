Ральф Шумахер о Ферстаппене: «Мерседес» дал зеленый свет. «Ред Булл» потребуется 3 года, чтобы перевернуть ситуацию – не уверен, что Макс настолько терпелив»

Шумахер заявил о согласии «Мерседеса» на огромную выплату Ферстаппену.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер назвал главную причину потенциального ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес».

«Макс любит команду, потому что знает, что все его достижения заложены «Ред Булл» и Дитрихом Матешицем в свое время. Так что он с удовольствием остался бы.

Но можно посмотреть на нынешнее состояние команды – многие хорошие специалисты ушли. Результаты очень плохие. На мой взгляд, чтобы перевернуть ситуацию, потребуется как минимум три года. Как минимум. И я не уверен, что Макс настолько терпелив.

Если нужно мое мнение, я считаю, что Макс хотел бы остаться. Но его менеджмент, его отец сделают все, чтобы он ушел.

С «Мерседесом» были некоторые проблемы – естественно, по бюджету и тому подобным вещам, ведь Макс, безусловно, запрашивает существенную сумму. Но вчера совет директоров дал зеленый свет. Так что, полагаю, они могут начинать», – заявил эксперт в эфире Smile 90.4FM.

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