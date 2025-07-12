Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026-м. У Макса будет точно такой же шанс уйти через год, сейчас переходить рискованно»

Штайнер уверен, что Ферстаппен останется в «Ред Булл».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что Максу Ферстаппену следует остаться в «Ред Булл» в 2026 году, а затем оценить расклад сил при новом регламенте.

«Я считаю, что Макс определенно останется в «Ред Булл» в 2026 году. Он посмотрит вокруг и увидит, какая ситуация сложится в следующем сезоне, какая команда сильна, а какая нет.

Безусловно, у него есть опции в контракте, которые позволят ему уйти, если в следующем году не получится. И все мы знаем, что лучшая команда всегда хочет заполучить лучшего пилота. А лучший пилот всегда хочет выступать за лучшую команду. Вот почему я считаю, что у него будет точно такой же шанс в следующем году.

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Сейчас переход будет очень рискованным – не думаю, что кто-либо подпишет его всего на один год. Кроме того, для него самого было бы нездорово провести в другой команде один сезон, который сложится плохо, а затем опять переходить», – заявил итальянец в интервью sport.de.

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