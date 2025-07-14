Участники мотозачета ралли «Шелковый путь» – о том, как справляться с испытаниями на трассе

12 июля в Иркутске стартовала одна из сложнейших гонок планеты – ралли-рейд «Шелковый путь». За дни соревнований спортсмены из 15 стран мира преодолеют пять тысяч километров по территории России и Монголии. Традиционно внимание зрителей приковано к гигантским грузовикам, оставляющим позади себя глубокие колеи и клубы дорожной пыли. Мы же решили поговорить с теми, кому в ралли достается больше всех – с мотогонщиками.

Мотозачет — физически самый трудный: от песков пустыни Гоби, глубоких бродов Бурятии и обжигающих ветров монгольской степи гонщика не защищают ни кабина, ни кондиционер. Более того, многие участники ралли, такие как бронзовый призер «Шелкового пути» 2024 года Екатерина Жаданова, обслуживают свой мотоцикл полностью самостоятельно.

«Никому его не доверяю. Спокойнее, когда сама меняю поршень или сальники – как будто перетряхиваю не только байк, но и мысли. К тому же я инженер по образованию», — рассказывает гонщица. Екатерина уверена: чтобы доехать до финиша, нужны выносливость, умение держать темп и полная уверенность в стабильной работе техники.

«Топливо — это твоя мощность, работа двигателя и бензонасоса. Это чистые форсунки и топливный фильтр. Так же, как и с маслом: если оно не держит нагрузку, двигатель встанет, и вообще никуда не доедешь», — говорит гонщица. На лиазонах вместе с остальными гонщиками «Шелкового пути» она будет заправляться на АЗС сетей «Газпромнефть» и «ОПТИ», а на бивуаках раллистов будет ждать специальный бензовоз сети.

Еще одна сложность маршрута – перепады температур и высот. Значительная часть маршрута пролегает на высоте от 450 до 2700 метров над уровнем моря. Днем гонщики и техника должны справляться с жарой, а ночью становится холодно.

Опытный мотогонщик Иван Ли покоряет «Шелковый путь» во второй раз. Как и Екатерина Жаданова, он выступает в зачете «G-Moto Challenge», участники которого преодолевают маршрут без помощи механиков. Однако в течение гонки они могут пользоваться помощью мобильной лаборатории G-Energy. Ее эксперты за считанные минуты проводят диагностику двигателя по анализу взятых из него проб масла. Это сильно помогает гонщикам, которым не приходится разбирать технику, чтобы выяснить ее состояние. G-Energy уже не первый год поддерживает участников ралли, также предоставляя им высокотехнологичные моторные масла, которые работают в широком диапазоне температур.

«В один из дней случилось беда: я упал в реке и мотоцикл унесло течением, – вспоминает Иван. – Конечно же, он промок насквозь. На бивуаке я разобрал его и несколько раз выливал и заливал масло, надеясь избавиться от воды в узлах. После этого я каждый день волновался, смогу ли доехать до финиша, – но не просто доехал, а занял второе место! В этом году еду на новом мотоцикле, но снова на масле G-Energy».

С ним согласен действующий двукратный чемпион России по ралли-рейдам Алексей Зверев, пилотирующий квадроцикл. «Качество топлива и масла оказывают определяющее влияние на ресурс техники, – говорит Алексей. – Однако я не сразу к этому пришел. Однажды на ралли в Астрахани совершил ошибку: использовал масло, которое не предназначалось для этой техники и не соответствовало температурным нагрузкам в гонке. Итог – двигатель вышел из строя, и результат в гонке был не тем, на который я рассчитывал», – рассказал он.

«Чтобы доехать до финиша, прежде всего надо думать, хорошо читать дорожную книгу и никогда не торопиться, – считает директор по развитию Проекта Международное ралли «Шелковый путь» Сергей Тукманов. – Не стоит в первый же день стараться показать лучшее время. Сначала нужно «вкатиться», почувствовать трассу, почувствовать свою технику. Безопасность – наш главный приоритет».

За 11 этапов участники «Шелкового пути» испытают себя и свою технику в экстремальных условиях, где каждый километр может стать решающим. Ралли продлится 10 дней и финиширует 22 июля в Горно-Алтайске.

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