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Индикар. Палоу выиграл 2-ю гонку в Айове, Шварцман показал лучший результат в карьере, став 9-м

Палоу выиграл в 7-й раз в году, Шварцман – 9-й в гонке «Индикара».

Пилот «Чип Гэнасси» Алекс Палоу одержал победу во второй гонке в Айове, прорвавшись с третьей позиции на последних пит-стопах.

Успех стал для трехкратного и действующего чемпиона седьмым в нынешнем сезоне.

Скотт Диксон финишировал вторым и принес «Чип Гэнасси» дубль, третьим стал гонщик «Майер Шэнк Рейсинг» Маркус Армстронг.

Роберт Шварцман завершил заезд девятым – это лучший результат для новичка «Премы» в «Индикаре».

Палоу укрепил и без того существенное преимущество в чемпионате – теперь на счету Алекса 515 очков. В первую пятерку личного зачета входят пилот «Эрроу Макларен» Пато О’Уорд (386), Диксон (342), представитель «Андретти» Кайл Керквуд (335) и еще один гонщик «Эрроу Макларен» Кристиан Лундгор (300). Шварцман располагается на 23-й позиции со 145 баллами и уступает пять очков Луи Фостеру («Рэйхол-Леттерман») – лучшему из дебютантов.

Индикар. О’Уорд выиграл первую гонку на этапе в Айове, Палоу – 5-й, Шварцман – 20-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Индикара»
Маркус Армстронг
Скотт Диксон
Майер Шэнк Рейсинг
Према
Рэйхол-Леттерман
Кристиан Лундгор
Кайл Керквуд
Чип Гэнасси
Патрисио О'Уорд
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Алекс Палоу
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logoРоберт Шварцман
Эрроу Макларен
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