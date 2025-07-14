Индикар. Палоу выиграл 2-ю гонку в Айове, Шварцман показал лучший результат в карьере, став 9-м

Палоу выиграл в 7-й раз в году, Шварцман – 9-й в гонке «Индикара».

Пилот «Чип Гэнасси» Алекс Палоу одержал победу во второй гонке в Айове, прорвавшись с третьей позиции на последних пит-стопах.

Успех стал для трехкратного и действующего чемпиона седьмым в нынешнем сезоне.

Скотт Диксон финишировал вторым и принес «Чип Гэнасси» дубль, третьим стал гонщик «Майер Шэнк Рейсинг» Маркус Армстронг .

Роберт Шварцман завершил заезд девятым – это лучший результат для новичка «Премы» в «Индикаре ».

Палоу укрепил и без того существенное преимущество в чемпионате – теперь на счету Алекса 515 очков. В первую пятерку личного зачета входят пилот «Эрроу Макларен» Пато О’Уорд (386), Диксон (342), представитель «Андретти» Кайл Керквуд (335) и еще один гонщик «Эрроу Макларен» Кристиан Лундгор (300). Шварцман располагается на 23-й позиции со 145 баллами и уступает пять очков Луи Фостеру («Рэйхол-Леттерман») – лучшему из дебютантов.

Индикар. О’Уорд выиграл первую гонку на этапе в Айове, Палоу – 5-й, Шварцман – 20-й