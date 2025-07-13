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Индикар. О’Уорд выиграл первую гонку на этапе в Айове, Палоу – 5-й, Шварцман – 20-й

О’Уорд одержал победу в гонке «Индикара».

Гонщик «Эрроу-Макларен» Патрисио О’Уорд сумел выиграть заезд, опередив уверенно лидировавшего Джозефа Ньюгардена из «Пенске» во время последней волны пит-стопов за счет более поздней остановки.

Лидер чемпионата Алекс Палоу из «Гэнасси» закончил заезд пятым, однако испанец все равно продолжает уверенно лидировать в общем зачете. Его преимущество над О’Уордом составляет 105 очков. До конца сезона остается еще шесть этапов.

Представитель «Премы» Роберт Шварцман закончил заезд на 20-й позиции.

В «Ф-1» больше не будет звезд из гонок США. И вот почему – на примере супердоминатора «Индикара»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Эрроу Макларен
Према
logoРоберт Шварцман
Гэнасси
результаты
Джозеф Ньюгарден
logoИндикар
Патрисио О'Уорд
Алекс Палоу
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