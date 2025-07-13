MotoGP. Гран-при Германии. Марк Маркес выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й, из-за многочисленных аварий до финиша добрались лишь 10 пилотов
Пилот «Дукати» Марк Маркес выиграл Гран-при Германии. Лидер чемпионата одержал уверенную победу, сумев создать комфортный отрыв от преследователей примерно к 8-му кругу.
Второе место долго время удерживал пилот «ВР46» Фабио ди Джанантонио, но не удержал мотоцикл при прохождении одного из поворотов и упал, вылетев с трассы.
Через несколько кругов падением выступление в гонки закончилось и для пилота «Априлии» Марко Беццекки, на тот момент вышедшего на вторую позицию.
В итоге на втором месте Гран-при Германии закончил Алекс Маркес («Грезини»), выступающий с травмой. Третьим стал напарник Марка Маркеса по команде Франческо Баньяя.
Из-за большого количества вылетов с трассы и столкновений, до финиша гонки смогли добраться лишь 10 пилотов из 18 вышедших на старт.
MotoGP
Гран-при Германии
Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь
13 июля 2025 года
Гонка
1. Марк Маркес («Дукати») – 40.42,854
2. Алекс Маркес («Грезини») +6,380
3. Франческо Баньяя («Дукати») +7,080
4. Фабио Куартараро («Ямаха») +18,738
5. Фермин Альдегер («Грезини») +18,916
6. Лука Марини («Хонда») +24,743
7. Брэд Биндер («КТМ») +24,820
8. Джек Миллер («Прамак») +25,757
9. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +25,859
10. Алекс Ринс («Ямаха») +39,419
Сошли:
Хоан Мир («Хонда»)
Аи Огура («Трэкхаус»)
Марко Беццекки («Априлия»)
Лоренцо Савадори («Априлия»)
Фабио ди Джанантонио («ВР46)
Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда»)
Педро Акоста («КТМ»)
Мигел Оливейра («Прамак»)