MotoGP. Гран-при Германии. Марк Маркес выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й, из-за многочисленных аварий до финиша добрались лишь 10 пилотов

Маркес выиграл гонку MotoGP на Заксенринге.

Пилот «Дукати» Марк Маркес выиграл Гран-при Германии. Лидер чемпионата одержал уверенную победу, сумев создать комфортный отрыв от преследователей примерно к 8-му кругу.

Второе место долго время удерживал пилот «ВР46» Фабио ди Джанантонио, но не удержал мотоцикл при прохождении одного из поворотов и упал, вылетев с трассы.

Через несколько кругов падением выступление в гонки закончилось и для пилота «Априлии» Марко Беццекки, на тот момент вышедшего на вторую позицию.

В итоге на втором месте Гран-при Германии закончил Алекс Маркес («Грезини»), выступающий с травмой. Третьим стал напарник Марка Маркеса по команде Франческо Баньяя.

Из-за большого количества вылетов с трассы и столкновений, до финиша гонки смогли добраться лишь 10 пилотов из 18 вышедших на старт.

MotoGP

Гран-при Германии

Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь

13 июля 2025 года

Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») – 40.42,854

2. Алекс Маркес («Грезини») +6,380

3. Франческо Баньяя («Дукати») +7,080

4. Фабио Куартараро («Ямаха») +18,738

5. Фермин Альдегер («Грезини») +18,916

6. Лука Марини («Хонда») +24,743

7. Брэд Биндер («КТМ») +24,820

8. Джек Миллер («Прамак») +25,757

9. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +25,859

10. Алекс Ринс («Ямаха») +39,419

Сошли:

Хоан Мир («Хонда»)

Аи Огура («Трэкхаус»)

Марко Беццекки («Априлия»)

Лоренцо Савадори («Априлия»)

Фабио ди Джанантонио («ВР46)

Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда»)

Педро Акоста («КТМ»)

Мигел Оливейра («Прамак»)