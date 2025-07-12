Гельмут Марко о «скандальном» штрафе Пиастри: «Не понимаю, почему Расселла не наказали в похожей ситуации в Канаде»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что по-прежнему не понимает, почему пилота «Макларена» Оскара Пиастри наказали на Гран-при Великобритании за резкое торможение за машиной безопасности, а коллегу из «Мерседеса» Джорджа Расселла в Канаде – нет.
«Скандал в Сильверстоуне: десятисекундный штраф для Пиастри. Мы не впервые видим такой напряженный момент за сэйфти-каром. В целом я считаю штраф оправданным, но хотелось бы чуть больше последовательности в решениях стюардов.
Вот что говорят фанаты: в похожей ситуации в Канаде Расселла не наказали, в отличие от Пиастри в Англии. Они не понимают, почему, и, честно говоря, мы тоже», – признался Марко.
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