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Кристиан Хорнер: «Штраф Пиастри неудивителен. Странно, что Расселла не наказали в Канаде»

В «Ред Булл» высказались о штрафе Пиастри.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает справедливым штраф Оскару Пиастри за резкое торможение за машиной безопасности на Гран-при Великобритании.

Более того, Хорнер вспомнил о схожем инциденте в Канаде, когда впереди Макса Ферстаппена жестко затормозил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл – так же в режиме сэйфти-кара.

«Штраф Пиастри неудивителен. Странно, что [Джорджа] Расселла не наказали в Канаде.

Случившееся на рестарте определило исход нашей гонки, ведь затем Ферстаппен допустил ошибку в попытке нагнать Пиастри – а шины уже потеряли нужную температуру из-за произошедшего ранее.

В тот момент мы застряли в грязном воздухе в середине пелотона и ничего не смогли сделать. Однако на финальных отрезках, когда условия стали сухими, у нас вновь появился хороший темп.

Не думаю, что при нормальных условиях мы могли побеспокоить «Макларен», но у нас определенно были шансы побороться за подиум», – отметил Хорнер.  

Переполох между Ферстаппеном и Пиастри: странный маневр Оскара погубил гонку обоим
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
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