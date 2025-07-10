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Эксперт The Race Нобл: «Приход Мекьеса в «Ред Булл» – плюс для Цуноды, который расцвел под его руководством в «Рейсинг Буллз»

Нобл считает хорошей новостью для Цуноды замену Хорнера на Мекьеса.

Журналист The Race Джон Нобл поделился мыслями о новом руководителе «Ред Булл» Лоране Мекьесе.

«Заменить Кристиана Хорнера во главе команды «Формулы-1» «Ред Булл» – вовсе не простая задача для любого человека. Но в лице Лорана Мекьеса команда выбрала того, кто, пожалуй, готов настолько хорошо, насколько это возможно», – написал эксперт.

Нобл отметил богатый опыт менеджера, который начал карьеру в «Эрроуз» в 2001-м, с 2002-го трудился в «Минарди» и «Торо Россо» (ныне «Рейсинг Буллз»), в 2014-м ушел в ФИА, после чего успел провести несколько лет на ключевых должностях в «Феррари» перед возвращением в Фаэнцу в 2023-м.

«Он располагает к себе, умеет слушать и знает, как выжимать максимум из людей – и достигает этого, оставаясь спокойным и собранным. И, главное, он понимает гонки.

Но ему нужно перевернуть ситуацию в «Ред Булл», а это огромный вызов», – признает журналист.

По мнению эксперта, от перестановки может выиграть Юки Цунода, испытывающий трудности в новой команде:

«Его приход также будет плюсом для Юки Цуноды, который расцвел под управлением Мекьеса в «Рейсинг Буллз», но, похоже, потерялся в «Ред Булл».

Юки Цунода попрощался с Хорнером: «Спасибо за всю поддержку в этом году, я многому научился»

«Ред Булл» годами формировал легенду о великом Ферстаппене. И теперь она разваливает команду

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoКристиан Хорнер
logoЛоран Мекьес
Эрроуз
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Минарди
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