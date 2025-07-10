Юки Цунода попрощался с Хорнером: «Спасибо за всю поддержку в этом году, я многому научился»

Цунода поблагодарил Хорнера, покинувшего «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода посвятил пост Кристиану Хорнеру , который завершил 20-летнюю работу на посту руководителя команды.

«Спасибо, Кристиан, за всю поддержку в этом году. Было потрясающе наблюдать за тем, что ты построил в «Ред Булл», и спасибо за то, что сделал меня частью этого.

Я многому научился и благодарен за все», – написал Юки.

Сенсация в «Ф-1»: «Ред Булл» уволил бессменного шефа. Что?!

Макс Ферстаппен попрощался с Хорнером: «Мы выигрывали запоминающиеся гонки и устанавливали все новые и новые рекорды. Спасибо тебе за все, Кристиан!»