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Юки Цунода попрощался с Хорнером: «Спасибо за всю поддержку в этом году, я многому научился»

Цунода поблагодарил Хорнера, покинувшего «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода посвятил пост Кристиану Хорнеру, который завершил 20-летнюю работу на посту руководителя команды.

«Спасибо, Кристиан, за всю поддержку в этом году. Было потрясающе наблюдать за тем, что ты построил в «Ред Булл», и спасибо за то, что сделал меня частью этого.

Я многому научился и благодарен за все», – написал Юки.

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Макс Ферстаппен попрощался с Хорнером: «Мы выигрывали запоминающиеся гонки и устанавливали все новые и новые рекорды. Спасибо тебе за все, Кристиан!»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Юки Цуноды
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