Джо Сейвард об увольнении Хорнера: «Не могу придумать другой причины, кроме как угроз Ферстаппена уйти из «Ред Булл»

Хорнера уволили из-за угроз Ферстаппена уйти из «Ред Булл» – считает Сейвард.

Известный британский журналист Джо Сейвард высказался об увольнении Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

Как отмечает Сейвард, решение не могло быть санкционировано без согласия Чалерма Ювидьи, которому принадлежит 51 процент акций «Ред Булл». И который ранее всегда поддерживал именно Хорнера – в частности, встал на его сторону в ситуации, когда тот оказался под расследованием из-за подозрений в неподобающем поведении.

И что Ювидья мог пожертвовать Хорнером только в условиях, когда в противном случае он лишиться Макса Ферстаппена.

«Ну что же, получается, что Кристиан Хорнер потерял поддержку тайских владельцев (Чалерма Ювидьи). Потому что имея на руках 51 процент акций руководят бизнесом именно они.

Вопрос в том, почему это случилось? Не могу придумать другой причины, кроме как угроз Макса Ферстаппена уйти из «Ред Булл». Поскольку тогда в команде начался бы хаос», – написал Сейвард.

Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя «Ред Булл»