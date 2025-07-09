За увольнением Хорнера стоял управляющий директор «Ред Булл» Минцлафф (Bild)

Решение об увольнении Хорнера принял Минцлафф.

По информации Bild, решение уволить Кристиана Хорнера с поста руководителя гоночной команды принял управляющий директор компании «Ред Булл» Оливер Минцлафф .

Отмечается, что Минцлафф сообщил о своем решении совладельцам «Ред Булл» Марку Матешицу и Чалерму Ювидье, а также советнику и куратору молодежной программы Гельмуту Марко . Все они решение поддержали.

При этом издание отмечает, что Макс Ферстаппен недоволен данным решением.

Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя «Ред Булл»