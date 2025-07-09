За увольнением Хорнера стоял управляющий директор «Ред Булл» Минцлафф (Bild)
Решение об увольнении Хорнера принял Минцлафф.
По информации Bild, решение уволить Кристиана Хорнера с поста руководителя гоночной команды принял управляющий директор компании «Ред Булл» Оливер Минцлафф.
Отмечается, что Минцлафф сообщил о своем решении совладельцам «Ред Булл» Марку Матешицу и Чалерму Ювидье, а также советнику и куратору молодежной программы Гельмуту Марко. Все они решение поддержали.
При этом издание отмечает, что Макс Ферстаппен недоволен данным решением.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости