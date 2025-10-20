Оливер Бермэн об инциденте с Цунодой: «Глупый пилотаж. Не буду с ним это обсуждать, поскольку Юки не изменится»

Бермэн раскритиковал Цуноду за пилотаж в Остине.

Пилот «Хааса » недоволен действиями Юки Цуноды на Гран-при США, где оба пилота едва не столкнулись.

Бермэн попытался атаковать гонщика «Ред Булл » в 15-м повороте, однако среагировал на резкое движение японца, в результате чего развернулся на трассе.

Оливер финишировал 9-м, в то время как Цунода стал 7-м.

«По-моему, его действия были опасными и шли вразрез с духом гонок, которого нам следует придерживаться, и с тем примером, который мы должны подавать детям, выступающим в картинге.

Мы не должны бороться таким образом. Он несколько кругов вилял из стороны в сторону. И когда я наконец попытался протиснуться носом вперед и попытаться совершить обгон, он сместился в ответ… Он не оставил на трассе места шириной в одну машину – это нечестно, непозволительно. Из-за этого мне пришлось избегать столкновения.

Могла случиться серьезная авария, если бы я не среагировал так быстро. Очень жаль. Седьмая позиция была вполне достижимым результатом.

Это опасный маневр, который может привести к подобного рода инцидентам, – мы уже видели это несколько раз.

В спринте он ринулся на внутреннюю траекторию в первом повороте и вынес машину их сестринской команды [«Рейсинг Буллз»]. В основной гонке он действовал в первом повороте точно так же. Мне кажется, его пилотаж несколько отчаянным – что сегодня [в воскресенье] продемонстрировала его оборона.

Были ли у меня прежде проблемы с Цунодой? Нет, но мне кажется, что у него были схожие проблемы с другими пилотами. Он боролся с Шарлем [Леклером], который даже не гонялся против него. Типа зачем тебе обороняться от него? Его действия кажутся глупыми. Он просто не думает о последствиях. Глупый пилотаж, на мой взгляд.

[Не буду обсуждать произошедшее с Цунодой], поскольку не думаю, что он изменится», – высказался Бермэн.

