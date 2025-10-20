«Ред Булл» был оштрафован на 50 000 евро за инцидент на стартовой решетке

«Ред Булл» получил денежный штраф по итогам Гран-при США.

Один из сотрудников «Ред Булл» вышел в закрытую зону у второй стартовой позиции после начала прогревочного круга.

В судейском вердикте указано, что он никак не реагировал на предупреждения маршалов, поскольку, как позже сам признал, не понимал, что его пытались остановить.

Стюарды посчитали, что любой сотрудник в «Ф-1» должен знать, что появление на трассе постороннего после закрытия входа на стартовую решетку запрещено. Поступок расценили как опасный.

Команде назначили штраф в 50 000 евро – половина этой суммы условна для предотвращения подобных случаев.

«Ред Булл» вызван к стюардам за инцидент на стартовой решетке

