1

«Ред Булл» был оштрафован на 50 000 евро за инцидент на стартовой решетке

«Ред Булл» получил денежный штраф по итогам Гран-при США.

Один из сотрудников «Ред Булл» вышел в закрытую зону у второй стартовой позиции после начала прогревочного круга.

В судейском вердикте указано, что он никак не реагировал на предупреждения маршалов, поскольку, как позже сам признал, не понимал, что его пытались остановить.

Стюарды посчитали, что любой сотрудник в «Ф-1» должен знать, что появление на трассе постороннего после закрытия входа на стартовую решетку запрещено. Поступок расценили как опасный.

Команде назначили штраф в 50 000 евро – половина этой суммы условна для предотвращения подобных случаев.

«Ред Булл» вызван к стюардам за инцидент на стартовой решетке
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт ФИА
logoРед Булл
logoФормула-1
logoФИА
регламент
logoМакс Ферстаппен
Гран-при США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Юки Цунода об инциденте с Бермэном: «Это гонки, верно? Я не его напарник»
2 минуты назад
Оливер Бермэн об инциденте с Цунодой: «Глупый пилотаж. Не буду с ним это обсуждать, поскольку Юки не изменится»
111 минут назад
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2025
2051 минуту назад
Сайнс оштрафован за столкновение с Антонелли и потеряет 5 позиций на старте Гран-при Мехико
3вчера, 23:12
Льюис Хэмилтон: «В конце гонки думал, что у меня либо сломано переднее антикрыло, либо что-то не так с шинами»
1вчера, 23:03
«Ред Булл» вызван к стюардам за инцидент на стартовой решетке
2вчера, 22:58
Зак Браун: «У Пиастри весь уик-энд были проблемы с темпом»
вчера, 22:53
Андреа Стелла: «Ферстаппен в борьбе за титул – заглавными буквами. Я очень четко сказал это в Баку»
4вчера, 22:46
Льюис Хэмилтон: «Какое-то время надеялся на третье место, но после пит-стопа оказался в десяти секундах позади другой машины»
3вчера, 22:33
Фредерик Вассер: «Горжусь «Феррари», которая прекрасно отыгралась после пятницы»
1вчера, 22:28
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
16 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07