Юки Цунода об инциденте с Бермэном: «Это гонки, верно? Я не его напарник»

Цунода высказался в защиту своего подхода к борьбе в Остине.

Пилот «Ред Булл » не считает, что сделал что-то не так в борьбе с Оливером Бермэном на Гран-при США .

Бермэн попытался атаковать Цуноду в 15-м повороте, однако среагировал на резкое движение японца, в результате чего развернулся на трассе.

Оливер финишировал 9-м, в то время как Юки стал 7-м.

«Не думаю, что я смещался на торможении. Просто нам немного не повезло с тем, как все сложилось в гонке, ведь до этого у нас была хорошая борьба.

Это гонки, верно? Я полностью контролировал ситуацию, не допустил ни одной блокировки, шел с ним буквально бок о бок. Я не его напарник, я просто борюсь за место в первой десятке. Я посчитал, что все нормально», – сказал Цунода.

Оливер Бермэн об инциденте с Цунодой: «Глупый пилотаж. Не буду с ним это обсуждать, поскольку Юки не изменится»

