Ландо Норрис: «Жалею ли, что не стартовал на «софте»? Кто знает? Если бы у моей мамы были яйца…»

Норрис пошутил в стиле Ферстаппена после гонки в Остине.

Пилота «Макларена» спросили на пресс-конференции после Гран-при США о том, не пожалел ли он, что не стартовал в гонке на «софте», как Шарль Леклер .

Перед ответом Норрис улыбнулся и посмотрел в сторону сидевшего рядом Макса Ферстаппена – победителя заезда.

«Кто знает? Как ты там однажды сказал? Если бы у моей мамы были яйца…»

«То она была бы моим папой?» – ответил пилот «Ред Булл », рассмеявшийся вместе с Ландо .

После финишировавший на втором месте гонщик «Макларена » продолжил:

«Стартуя на «софте», стартуя с правой стороны решетки, ты получаешь преимущество при входе в первый поворот. После вчерашнего [субботнего спринта с аварией на первом круге], очевидно, я немного волновался. Я не хотел заходить в поворот слишком широко, чтобы вновь не улететь в гравий.

Я решил остаться на внутренней и придерживаться безопасной траектории. Но Шарль хорошо справился и прошел меня [на старте]. После такого кто знает [что было бы, если бы мы оба стартовали на «софте»]?

Думаю, мне было непросто приблизиться к Шарлю. У них был неплохой темп, пока не осталось 10 кругов до финиша. Затем до Макса было еще секунд шесть. Нельзя сказать, что мы сильно отставали или что у них был очень быстрый темп.

Думаю, гонка получилась хорошей. Темп был довольно близким, именно поэтому было трудно обгонять. Мы были быстрее, но ненамного».

