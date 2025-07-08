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Юки Цунода: «Темп под дождем был никаким, я в растерянности»

Цунода озадачен низкой скоростью в провальной гонке.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода завершил Гран-при Великобритании 15-м, последним из финишировавших, а также получил десятисекундный штраф за столкновение с гонщиком «Хааса» Оливером Бермэном.

«С аварией все довольно очевидно. В остальном же, если честно, тем был очень медленным, к сожалению.

На длинных отрезках он всегда удивительно медленный почему-то. Просто деградация [шин] безумная – я никогда такого не испытывал. Да, мы использовали конфигурацию с низкой прижимной силой, но, откровенно говоря, я до сих пор чувствую уверенность в дождевых условиях. Но темп под дождем был абсолютно никаким, так что я немного в растерянности.

Можно извлечь пару позитивных выводов из заездов в сухих условиях. На одном быстром круге скорость была довольно хорошей, но надо изучить длинные отрезки», – отметил японец.

Что случилось на Гран-при Британии: крах Пиастри и Ферстаппена под дождем, сенсационный аутсайдер на подиуме

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Гран-при Великобритании
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