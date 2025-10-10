Главный инженер «Ред Булл»: «В Сингапуре было последнее обновление болида в 2025-м»
В «Ред Булл» заявили, что больше не будут серьезно обновлять болид в сезоне-2025.
Главный инженер «Ред Булл» Пол Монахэн отметил, что привезенное на Гран-при Сингапура новое переднее антикрыло станет последним серьезным обновлением болида в этом сезоне.
«Это должно быть последнее обновление в этом году. В Вегасе могут появиться небольшие доработки или что-то в этом духе – как обычно. Но в целом да, мы добавили немного темпа. На базе отлично постарались.
Производственная группа находится в состоянии ожидания, они пока не полностью переключились на машину 2026 года, так что у нас возник небольшой промежуток времени, когда мы смогли сделать это [новое антикрыло]», – отметил Монахэн.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
