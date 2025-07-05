Бермэн оштрафован на 10 позиций на старте Гран-при Великобритании за нарушение под красными флагами

Бермэн потеряет 10 позиций на старте Гран-при Великобритании.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн получил существенный штраф за свои действия под красными флагами по ходу третьей практики на «Сильверстоуне».

В вердикте стюарды отметили, что после остановки сессии красными флагами Бермэн сначала снизил скорость, но затем по какой-то причине значительно ускорился при приближении к 15-му повороту. К моменту попадания на въезд к пит-лейну скорость Бермэна составляла 260 км/ч. Бермэн в этот момент потерял контроль над машиной и врезался в барьеры.

В результате, с учетом всех допущенных нарушений, стюарды оштрафовали пилота «Хааса» потерей 10 позиций на старте предстоящего Гран-при Великобритании. Также пилот «Хааса» получил сразу 4 штрафных балла. Теперь на его счету в общей сложности 8 баллов – при достижении отметки в 12 баллов пилот будет дисквалифицирован на один Гран-при.

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