«Оскар Пиастри». Кристиан Хорнер о плане Б «Ред Булл» на случай ухода Ферстаппена
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос о том, какой у команды план Б на случай ухода Макса Ферстаппена в конце 2025 года.
«Оскар Пиастри», – произнес менеджер со смехом на Гран-при Великобритании, сидя рядом с исполнительным директором «Макларена» Заком Брауном.
Лидер «Формулы-1» связан с «Маклареном» многолетним контрактом.
Хорнер добавил, что у Ферстаппена тоже длительное соглашение с «Ред Булл»:
«Считаю, [«Макларен»] сосредоточен на своих пилотах и отношениях. У Макса контракт до 2028 года. Он вполне четко заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Ред Булл», от начала до конца. Мы просто игнорируем этот шум и сосредоточены на тех областях, где нам необходимо прибавить».
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