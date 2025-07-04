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  • «Оскар Пиастри». Кристиан Хорнер о плане Б «Ред Булл» на случай ухода Ферстаппена
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«Оскар Пиастри». Кристиан Хорнер о плане Б «Ред Булл» на случай ухода Ферстаппена

Хорнер пошутил, что переманит лидера «Ф-1» в «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос о том, какой у команды план Б на случай ухода Макса Ферстаппена в конце 2025 года.

«Оскар Пиастри», – произнес менеджер со смехом на Гран-при Великобритании, сидя рядом с исполнительным директором «Макларена» Заком Брауном.

Лидер «Формулы-1» связан с «Маклареном» многолетним контрактом.

Хорнер добавил, что у Ферстаппена тоже длительное соглашение с «Ред Булл»:

«Считаю, [«Макларен»] сосредоточен на своих пилотах и отношениях. У Макса контракт до 2028 года. Он вполне четко заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Ред Булл», от начала до конца. Мы просто игнорируем этот шум и сосредоточены на тех областях, где нам необходимо прибавить».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
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