Менеджер Ферстаппена: «Общение с «Мерседесом» логично. Нет 100-процентной ясности по поводу 2026-го»

Менеджер Ферстаппена заявил, что общение с Вольффом не должно шокировать.

Раймонд Вермюлен, представляющий интересы Макса Ферстаппена , прокомментировал слухи о переговорах с исполнительным директором «Мерседеса » Тото Вольффом и уходе пилота из «Ред Булл ».

«В «Формуле-1» все говорят со всеми. Логично, что мы также общаемся с Тото – в той же степени логично, что и общение с A, B, C, и D. Я не нахожу шокирующим тот факт, что мы иногда пьем кофе вместе.

С другой стороны, такова «Формула-1 ». То шумиха вокруг Ландо Норриса и Оскара Пиастри , то вокруг Льюиса Хэмилтона и «Феррари », теперь очередь Макса и потенциальных опций [расторжения], завязанных на результатах. Как в скороварке – накопление сообщений и домыслов, которые достигают апогея во время уик-энда «Ф-1», но это не соответствует реальности.

Не знаю точно, откуда это идет, но много говорят об опциях, которые могут или не могут быть активированы летом. Остается вопрос, возможно это или нет.

Может, ничего не случится. Это вовсе не будет странным. Уже бывали ситуации, когда опции активировали, но затем все затихало.

Однако у нас нет 100-процентной ясности по поводу следующего года. Ни у кого нет», – заявил менеджер на Гран-при Великобритании .

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