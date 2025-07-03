Гельмут Марко: «Ферстаппен не подписал и не может подписать контракт с «Мерседесом»

В «Ред Булл» отрицают информацию о скором уходе Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал сообщение итальянского Sky, который утверждает, что лидер команды Макс Ферстаппен согласен на переход в «Мерседес» в 2026 году.

«Он не подписал и не может подписать [контракт с «Мерседесом »].

Это уже начинает раздражать. Поднимаются одни и те же вопросы, а мы продолжаем давать те же ответы, ведь ситуация нисколько не поменялась», – заявил австриец.

У четырехкратного чемпиона «Формулы-1» есть соглашение с «Ред Булл» до конца 2028 года, однако оно включает в себя опции выхода.

Ферстаппен согласен на переход в «Мерседес» (Sky Sport Italy)

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