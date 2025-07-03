«Феррари» протестирует новую заднюю подвеску в рамках съемочного дня в июле

«Феррари» готовит новую заднюю подвеску для своего болида.

Разработка новой задней подвески в «Феррари » велась на протяжении двух месяцев – автором проекта является Лоик Серра, технический директор «Феррари» по разработке шасси.

Отмечается, что работа над новой подвеской почти завершена, однако в «Феррари» пока не готовы сразу устанавливать ее на болид в рамках Гран-при.

Как стало известно, в июле – во время паузы между гонками (Гран-при Великобритании пройдет 4-6 июля, а Гран-при Венгрии – только 25-27 июля) в «Феррари» собираются провести разрешенный по регламенту съемочный день, в рамках которого смогут проехать 200 км.

Для проведения всесторонних тестов в «Феррари» приняли решение арендовать трассу «Муджелло», поскольку собственный трек Скудерии во Фьорано является слишком маленьким и не располагает достаточным количеством разнообразных поворотов.

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